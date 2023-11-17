Песков рассказал о скромной жизни дочери во Франции

Песков подчеркнул, что дочь "никогда не была ребенком-мажором". "У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба, не только в России, она училась еще и во Франции, и она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях, и, собственно, никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя, и слава Богу, что сейчас устаканилось и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой", - заметил Песков. ТАСС