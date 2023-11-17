МИД России указал на разнузданное поведение США на АТЭС

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что Соединённые Штаты, которые отвыкли от разговора на равных, ведут себя разнузданно на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом Бердыев сказал в интервью РИА Новости.

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», — отметил дипломат.

Он добавил, что США даже не пытаются скрыть тот факт, что они ставят свои национальные установки выше международных обязательств.