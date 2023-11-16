МИД: граждане недружественных стран активно пользуются электронной визой РФ

Граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. RT на русском

"По решению президента Российской Федерации, граждане недружественных государств, в первую очередь это касается всего Европейского союза, они тоже включены в эту систему, получили эту возможность, и они активно этим пользуются, получают электронную визу, приезжают сюда", - сказал он. ТАСС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия планирует сохранить льготные условия для получения отдельными категориями граждан Евросоюза виз для посещения РФ. Москва24

МИД рассказал об активном посещении России граждан недружественных стран
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