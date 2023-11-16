Патрушев предупредил о риске новых эпидемий из-за действий Вашингтона

Действия Вашингтона могут привести к возникновению новых эпидемий и пандемий, а также возникновении дополнительных биологических угроз, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев . Парламентская газета

"Актуальность вопроса об обеспечении биологической безопасности в современных условиях связана с потенциальными рисками и угрозами, вызванными прежде всего военно-биологической деятельностью США и их союзников, в том числе на территории Украины, а также массовыми проявлениями внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий", - пояснил Патрушев. ТАСС