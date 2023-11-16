В Госдуме рассказали об омерзительном эпизоде на последнем заседании

«И в ответ ему льется такая демагогия… Просто стыдно иногда все это сидеть и слушать. На самом деле некоторые люди просто не выдерживали и уходили. Не потому, что у них есть какие-то дела, не потому, что они лентяи, а потому, что это невозможно выдерживать. Это чудовищное лицемерие», — поделился Делягин.