Никаких заявлений и документов о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поступало, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров . ТАСС

"Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации Договора о коллективной безопасности, не было. И каких-то документов на этот счет не поступало. Я лично не видел", - заявил генерал. Российская газета