СМИ: ЕС планирует ввести санкции против сына Медведева

Меры против родственников российских политиков ЕК включила в проект 12-го пакета санкций. По данным The Guardian, в санкционный список предложили внести женщину, возглавляющую фонд поддержки российских солдат, которую в ЕК назвали «двоюродной сестрой Путина», а также Илью Медведева, имя и дата рождения которого совпадают с данными единственного сына экс-президента России. Издание отмечает, что Еврокомиссия считает молодого человека связанным с «пропагандистской кампанией на Украине».

Новый пакет санкций против России Евросоюз обсудит 17 ноября. Ранее сообщалось, что ЕК предложила запретить импорт алмазов и сжиженного нефтяного газа из России, а также ужесточить реализацию ценового потолка на российскую нефть (потребовать от судоходных компаний детализировать расходы на доставку и страхование российских нефтяных грузов).

Среди других предложений Еврокомиссии — запрет на транзит через Россию товаров и технологий, «способных повысить промышленный потенциал страны», а также запрет на продажу в РФ программного обеспечения для управляющих компаний, для промышленного дизайна и производства.