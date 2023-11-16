Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Российская делегация во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США. Об этом сообщили в RT со ссылкой на сообщение посольства России в Вашингтоне в Telegram-канале.

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«Рассчитываем на обеспечение американским председательством конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума», - сказали в посольстве.

Уточняется, что Москва среди прочего планирует в рамках форума обсудить вопросы экономического развития стран АТР и формирование торговых и инвестиционных связей в регионе.