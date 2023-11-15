Захарова предостерегла Пашиняна от попытки «усидеть на двух стульях»

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ и поставки западных вооружений Еревану — это «звенья одной цепи», сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . По ее словам, попытка «усидеть на двух стульях», никого до добра не доводила и может привести к «порабощению» страны.

Мы рассматриваем последние заявления и шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, откровения ...господина Григоряна насчет так называемой «евроинтеграции» или «внеблокового статуса» Армении, расширение поставок в республику западных вооружений, внезапная так называемая «дружба» Еревана с киевским режимом, наверное, как звенья одной цепи, — заявила Захарова.

Пашинян заявил, что стране не стоило рассчитывать только на Россию в сфере безопасности. По его словам, Москва сама нуждается в вооружении и сейчас не может обеспечить потребности республики, которая уже «вкусила горькие плоды» своей ошибки. Он также заявил, что политически Москва отдаляется от региона, что по мнению Пашиняна, приведет к тому, что однажды в Армении «могут проснуться и увидеть», что России на Южном Кавказе «больше нет».