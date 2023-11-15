Белоусов: Россия смогла преодолеть транспортную блокаду

Задачу прорыва транспортной блокады России можно снять с повестки, заявил вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Транспорт России». Газета.Ru

Он напомнил, что еще год назад неопределенность и риски - очень высоки. "Сегодня по сути дела задачу прорыва транспортной блокады в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачей развития", - подчеркнул Белоусов. Российская газета