В Кремле прокомментировали помилование организатора убийства Политковской

Резонансность уголовных дел не влияет на возможность помилования заключенных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли осужденных по громким процессам выводить из процедуры помилования за участие в спецоперации на Украине.

Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела, — сказал представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала информация о помиловании осужденного за убийство 23-летней девушки Владислава Канюса, а также бывшего сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской.