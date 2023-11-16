Кадыров перечислил критерии «брата»

«Мы называем братьями тех, кто в трудную минуту не бросил, не оставил, помог, рискуя самым дорогим», — написал Кадыров. Глава региона также уточнил, что в спецназе «Ахмат» не может быть сослуживцев — только братья. «И таков принцип службы в его рядах, таковы условия», — добавил он.