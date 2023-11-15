Валентина Матвиенко посетит с визитом Киргизию
Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко примет участие в работе осенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) в Бишкеке 15 — 17 ноября. Также запланировано участие сенаторов в международных конференциях, посвященных 85-летию национального парламента Киргизской Республики и 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова.
Делегация российских сенаторов во главе с председателем Совета Федерации и главой Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко посетит с рабочим визитом Киргизскую Республику для участия в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В Бишкеке пройдет пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи.
Сенаторы примут участие в работе постоянных комиссий Ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Также Валентина Матвиенко выступит на международных конференциях, посвященных 85-летию Жогорку Кенеша (национальный однопалатный парламент) Киргизской Республики и 95-летию со дня рождения знаменитого писателя, классика советской прозы Чингиза Айтматова. На полях сессии запланированы двусторонние встречи председателя Совета Федерации с зарубежными коллегами.
В составе российской делегации — заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сенаторы Григорий Карасин, Лилия Гумерова, Андрей Кутепов, Вячеслав Тимченко, Андрей Шевченко, Александр Варфоломеев, Владимир Джабаров.