Матвиенко посетит с визитом Киргизию

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко примет участие в работе осенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) в Бишкеке 15 — 17 ноября. Также запланировано участие сенаторов в международных конференциях, посвященных 85-летию национального парламента Киргизской Республики и 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова.

Делегация российских сенаторов во главе с председателем Совета Федерации и главой Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко посетит с рабочим визитом Киргизскую Республику для участия в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В Бишкеке пройдет пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи.