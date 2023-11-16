Глава МИД Венесуэлы на переговорах с Лавровым передал приветствие Мадуро Путину

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от венесуэльского лидера Николаса Мадуро .

"Уважаемый господин министр, я также рад передать приветствие от господина Мадуро - президента Боливарианской Республики Венесуэла, Владимиру Владимировичу Путину и также лично вам - привет от вице-президента (исполнительный вице-президент, министр финансов и экономики Венесуэлы - прим. ТАСС) Делси Родригес", - сказал Хиль Пинто.