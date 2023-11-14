СМИ: Путин принял приглашение Лукашенко на саммит ОДКБ в Минске
Президент России Владимир Путин принял приглашение главы Белоруссии Александра Лукашенко на саммит ОДКБ в Минске, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Об этом пишет БЕЛТА.
Пресс-секретарь пояснила, что между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Глава Белоруссии пригласил российского коллегу принять участие в саммите.
«Он [Путин] приглашение принял», — пояснила Эйсмонт.
По ее словам, Лукашенко также провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ.
Вместе с тем, уточнила пресс–секретарь, Пашинян отказался приехать на саммит. Она добавила, что Лукашенко спокойно воспринял отказ премьера.
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