Путин принял приглашение Лукашенко на саммит ОДКБ в Минске

Пресс-секретарь пояснила, что между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Глава Белоруссии пригласил российского коллегу принять участие в саммите.

«Он [Путин] приглашение принял», — пояснила Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко также провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ.