Путин проведет совещание по ТЭК

Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса
Президент России Владимир Путин 14 ноября соберет совещание по топливно-энергетической тематике. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, совещание должно пройти во второй половине дня. Оно будет проведено и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и для обсуждения текущих вопросов.
Другие встречи главы государства, намеченные на вторник, будут носить непубличный характер.
Как писала «Парламентская газета», президент сегодня подписал закон, согласно которому госорганы Москвы смогут самостоятельно устанавливать порядок расчета размера платы за отопление домов.