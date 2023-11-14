Япония захотела вернуться к вопросу Курильских островов

Япония стремится к возобновлению переговоров с Россией по вопросу «возвращения» Курильских островов. Об этом завил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи», — передает слова Мацуно РИА Новости.

Он подчеркнул, что для Японии эти четыре острова являются исконной и неотъемлемой частью страны.

Япония продолжает усиленные переговоры с Россией по вопросу о возвращении этих территорий, чтобы заключить мирный договор на основе соглашений, достигнутых между двумя странами в прошлом. Однако из-за ситуации на Украине на данный момент трудно делать какие-либо конкретные заявления относительно переговоров о мирном договоре, заключил Мацуно.