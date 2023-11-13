«Абсолютно по делу». В Чечне высказались о награждениях сына Кадырова после избиения Журавеля

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, взял на себя ответственность остановить распространение смуты и наказал арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом сказал глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. Видео с его словами появилось 25 октября, 13 ноября на него обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Видео дня

Как пояснил Ахмадов, Журавель хотел стравить людей с разными религиозными взглядами, однако сын Кадырова ему показал, что подобные провокации не получатся.

Его наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление. Но он показал, что те, кто работает на западные спецслужбы, не имеют духа, чтобы сопротивляться верующему Чингиз Ахмадов

Инцидент вызвал общественный резонанс

25 сентября Рамзан Кадыров показал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает 19-летнего волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в оскорблении чувств верующих.

Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание Рамзан Кадыров

В телефонном разговоре с журналисткой Ксенией Собчак глава Чечни похвалил своего сына за избиение и заявил, что не намерен наказывать своего сына за этот поступок. При этом чеченский лидер заверил, что «если суд решит, что Адам виновен, — значит, он понесет наказание по всей строгости закона».

Российская общественность возмутилась произошедшим: уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку ситуации и обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова заявила, что Адам не имел права нарушать закон и избивать арестованного.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе «Лентой.ру» назвала видео доказательством преступления.

Уголовный кодекс един для всех: и для богатых, и для бедных, и для жителей Москвы, и для жителей Чечни, и для сына дворника, и для сына главы республики. Все подпадают под один Уголовный кодекс. Конституция гарантирует, что ничьи права не будут нарушены. Как оно будет — посмотрим Ева Меркачева

Однако после проверки МВД отказало в возбуждении дела, сославшись на 15-летний возраст подростка.

Частично признавшему вину Журавелю продлили срок ареста

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде. 27 мая его доставили в Чечню, а 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Журавеля на избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом в СИЗО.

В ходе следствия Журавель признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. 13 октября в суде Грозного он частично признал вину. Молодой человек заявил, что повинен в сожжении священной книги, однако отметил, что у него не было мотивов грубо нарушить общественный порядок. По его словам, он не знал целей сделанного им видео с акцией.

Суд продлил ему срок ареста на полгода. В заключении он изучает священную книгу, чтобы понять, как сильно оскорбил чувства верующих.

Адам Кадыров получил уже шесть наград

Через некоторое время после публикации главой Чечни видео с избиением Журавеля стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни, что является высшей наградой в республике. Его награждение попало на видео.

Затем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР — орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. Также его назначили начальником службы безопасности руководителя Чечни.