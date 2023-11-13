В Госдуме отреагировали на слова сенатора об отказе от образования ради родов

В Госдуме раскритиковали слова сенатора об отказе от высшего образования ради родов
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в понедельник, 23 ноября, раскритиковал слова сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о том, что девушкам следует перестать ориентироваться получение образования, а лучше думать о деторождении.
— Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях. Но мы знаем, что с советских времен в нашей стране более половины студентов — это девушки, — заявил Смолин.
Депутат назвал идею искусственно ограничить получение высшего образования попыткой «повернуть прогресс вспять», передает «Газета.ru».
В октябре в подмосковном минздраве сообщили, что жительницы региона могут без проблем использовать процедуру ЭКО в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящей в нацпроект «Демография». Благодаря процедуре ЭКО в Подмосковье с начала года родилось более 1,3 тысячи детей.
В августе этого года президент России Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в стране сложной. По его словам в 2023-м рождается меньше детей, чем в прошлом году. Путин заявил о необходимости совместными усилиями добиться перелома демографической ситуации в стране.