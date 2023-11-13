В Госдуме отреагировали на слова сенатора об отказе от образования ради родов

— Я думаю, что следующим заявлением может быть предложение вернуть Домострой. Конечно, у девушки должно быть право выбора: реализовать себя больше в работе или больше в семье, а лучше всего в обеих функциях. Но мы знаем, что с советских времен в нашей стране более половины студентов — это девушки, — заявил Смолин.