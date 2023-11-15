Еврокомиссия одобрила предложения по новому пакету санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) приняла предложения комиссии и Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по 12-му пакету санкций против России и направила их на рассмотрение странам-членам блока. Комиссия надеется, что одобрение ограничений произойдет как можно скорее, узнал РБК от представителя ЕК.

Новые санкции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Собеседник издания отметил, что при создании пакета санкций комиссия будет тесно сотрудничать с партнерами по «Большой семерке» (G7).

По информации Bloomberg, новые ограничения коснутся поставок алмазов из России, российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, а также российской нефти. Также ЕС планирует ограничить поставки в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые страна может использовать в боевых действиях на Украине. Новые санкции ударят по торговле России примерно на 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов).