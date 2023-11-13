В Минюсте прокомментировали вероятность возвращения смертной казни

Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в России , поэтому ее возвращение исключено. Такое заявление сделал замглавы Минюста РФ Андрей Логинов , передает «РИА Новости».

Он отметил, что в России действует «более строгий правовой режим неприменения смертной казни», чем в других странах.

«Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», — пояснил Логинов во время выступления в Совете ООН по правам человека.

Напомним, что весной 2023 года лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил за введение смертной казни для террористов и убийц детей. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, сказал, что в Кремле этот вопрос не стоит на повестке дня.