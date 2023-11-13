© Политолог раскрыл, чего ожидать от США в случае победы Трампа

"Для него (Трампа - "Газета.Ru") Украина находится на первом месте с конца, это лишь разменная монета в большой геополитической игре. Вопрос в другом, надо сначала стать президентом, а уже потом пытаться изменить траекторию американской внешней политики, потому что в прошлый раз, когда он пытался это сделать, все пошло крахом: две попытки импичмента, его называли сексистом, расистом, путинистом и так далее", — отметил Блохин.