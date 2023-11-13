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Климов: На посту главы МИД Британии Кэмерон продолжит антироссийский курс

Дэвид Кэмерон на посту главы МИД Великобритании продолжит вести антироссийский курс, рассказал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, когда политик занимал пост премьер-министра, он также не демонстрировал дружелюбного отношения к России. News.ru

По мнению аналитика Натальи Ереминой, назначение Кэмерона «очень интересный финт» со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Во-первых, он свидетельствует о том, что укреплять правительство вообще некем, раз обратились к Кэмерону. Во-вторых, он считается политическим авантюристом, он не имеет большого веса и не имеет авторитета в британском обществе. Это недальновидный политик, он не стратег, а, скорее, тактик и популист. У него такое реноме: он играет с публикой, заигрывает, предлагает какие-то радикальные решения», — объяснила Еремина. RT на русском

Ранее в Великобритании сменили главу МВД и МИД страны. Экс-премьер Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел Соединенного Королевства. Должность главы МВД страны с 25 октября 2022 года занимала Суэлла Браверман. На ее место назначен министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Газета.Ru

В Совфеде оценили назначение Кэмерона на пост главы МИД Великобритании
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