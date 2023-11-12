В Совфеде оценили перспективы вступления трех стран в Евросоюз

Грузия, Молдавия и Украина имеют практически нулевые шансы на вступление в Европейский союз, несмотря на то что это теоретически возможно, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, обещания принять Киев являются не чем иным, как попыткой его обнадежить.

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Я считаю, что у Грузии, Молдавии и Украины шанс вступить в Евросоюз практически нулевой. То есть теоретически это возможно, практически это вряд ли произойдет при нашей жизни. Европейцы всячески пытаются обнадежить Украину, их заявления о том, что страна войдет в ЕС, мы слышим неоднократно, — отметил он.

Цеков также обратил внимание на предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена принять Украину в Альянс без перешедших под контроль России территорий, назвав его «словоблудием». По словам сенатора, ни Североатлантический альянс, ни Евросоюз не предпринимают для этого никаких реальных шагов.

В основном мы видим, как Европа лишь обманывает эти страны. Будь это возможно, они бы уже давно приняли их. Зурабишвили, по-моему, совершенно случайный человек на посту президента Грузии. Возможно, именно поэтому она постоянно делает заявления проамериканские, антироссийские, но не прогрузинские, — заключил Цеков.