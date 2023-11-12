В России оценили унижение кандидата в президенты США на дебатах

Член Совета Федерации Алексей Пушков в США Вивеком Рамасвами и Ники Хейли. Он отметил, что новая «звезда» американской политики унизил нападавшую на Россию экс-представителя Соединенных Штатов в ООН.

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Рамасвами задал аудитории вопрос, хочет ли она видеть во главе страны представителя нового поколения или «Дика Чейни на 8-сантиметровых каблуках». Бывший вице-президент США Чейни стал символом вторжения в Ирак и агрессивной политики Вашингтона.

По словам сенатора, таким сравнением кандидат «размазал» Хейли, а та в свою очередь не нашла, что ответить на «кинжальные выпады» и «затравленно молчала».

«А в лице Рамасвами, надо отметить, американцы получили яркого и нестандартного политика, сильно отличающегося от безликих демократов и либеральных республиканцев», — заключил Пушков.