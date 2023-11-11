Политолог объяснил поддержку Израиля со стороны Вашингтона

Аналитик рассказал, почему США боятся Израиля
Белый дом боится израильского лобби и поддерживает бомбардировки Израиля в Газе из внутриполитических соображений. Об этом заявил политолог Джон Миршаймер.
По его словам, беспрецедентную поддержку Израиля со стороны Вашингтона нельзя объяснить только внешней стратегией, союзническими или моральными соображениями.
Жестокое обращение с палестинцами, не замечаемое Белым домом, привело Миршаймера к мысли, что в деле замешаны лоббисты Израиля. При этом, по его словам, законодательство позволяет лоббировать интересы иностранного государства в США.
Аналитик отметил, что все американские президенты принимали во внимание сильное еврейское лобби. Так действовали Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш. Джо Байден не стал исключением.
«Если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену», — сказал Миршмайер.
Ранее Китай призвал как можно скорее открыть КПП на границе Израиля и сектора Газы.