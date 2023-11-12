МЧС: Более 60 россиян вышли из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах"

Более 60 граждан России пересекли в воскресенье КПП "Рафах": они покинули сектор Газа и сейчас находятся на территории Египта, сообщило МЧС РФ.

Ранее в ведомстве рассказали, что организовали эвакуацию россиян из сектора Газа - речь идет о мирном населении. Всем, кто покидает зону палестино-израильского конфликта, на местах оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают питанием и водой.

Ожидается, что все вышедшие из сектора Газа направятся в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Там гражданам помогут оформить документы.