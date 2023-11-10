Анонсировано выступление Путина на Петербургском культурном форуме

В июне в Санкт-Петербурге завершился ПМЭФ-2023. За четыре дня с 14 по 17 июня в нем приняли участие более 17 000 участников из более, чем 130 стран, в том числе более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 3000 компаний из порядка 75 стран и территорий, а это значит, что мероприятие вышло на свой доковидный уровень, и международная деловая активность постепенно восстанавливается — несмотря ни на что. Как на повестку форума повлияли западные экономические санкции и с чем участники решили попрощаться навсегда, — об этом накануне своего дня рождения «Газете.Ru» рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков, участвовавший в подготовке и работе почти всех Петербургских форумов.