В Госдуме поддержали запрет англицизмов на вывесках

«Это не жизненно важный законопроект, но тем не менее он для морально-этических норм нашего государства не последний. В своё время, когда мы проезжали по Тверской, тогда весь памятник Пушкину был обвешан иностранными надписями, это было просто издевательство над русским языком. Бренд есть бренд, это в законе прописано. А вот когда начинают извращения, чтобы написать более модно русское слово в английской транскрипции — такое всегда было в колониальных странах, но мы определились с каким-то вектором. В принципе перевод на латиницу исконно русских слов — неуместен. Вот об этом закон. Почему шоурум, а не магазин? Почему бутик, а не магазин?»