Россия не попала в состав Международного суда ООН

Представитель России не попал в состав Международного суда ООН впервые с момента его учреждения в 1945 году. Заседание по выбору судей, трансляция которого велась на YouTube-канале организации, состоялось 9 ноября.

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На голосование вынесли пять высвобождающихся в суде вакансий по истечению срока полномочий в феврале 2024 года — Кирилла Геворгяна из России, Хилари Чарлзуорт из Австралии, Патрика Липтона Робинсона из Ямайки, Джана Донохью из Соединенных Штатов и Мохамеда Беннуны из Марокко. По результатам тайного голосования в состав международного суда избрали представителей Румынии, Мексики, ЮАР и США, которые приступят к своей работе 6 февраля. Место россиянина заняла переизбранная представительница Австралии.

Международный суд ООН находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) и является главным судебным органом организации. Суд разрешает юридические споры между государствами в соответствии с международным правом.