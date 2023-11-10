Представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге

Впервые в истории представителя России не избрали в Международный суд ООН в Гааге.

Голосование состоялось накануне. От Восточной Европы на место в суде в Гааге претендовали представители России и Румынии Кирилл Геворгян и Богдан Ауреску. По данным издания «Европейская правда», за румынского кандидата отдали 117 голосов, за российского — лишь 77.