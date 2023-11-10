Сенатор Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин попросил руководителя Роскомнадзора Андрея Липова проверить работу более 50 VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным в России социальным соцсетям.

"Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ", - говорится в письме, которое Шейкин направил Липову.

Сенатор отметил, что российские магазины приложений уже провели дополнительные проверки соблюдения требований законодательства VPN-сервисами, а список из нарушающего закон 51 VPN-сервиса, среди которых много популярных, "на данный момент доступен к пользованию гражданами".

Напомним, что в конце октября Роскомнадзор отчитался о блокировке 167 вредоносных VPN-сервисов с 2021 года.

Ранее Минцифры подготовило инструкцию для компаний, использующих VPN в своей работе для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть. VPN-протоколы могут подпадать под ограничения Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если сервис нужен для рабочих целей.