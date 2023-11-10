Стала известна возможная дата прямой линии с Путиным

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией.

Мероприятия состоятся в преддверии выборов президента, запланированных на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.