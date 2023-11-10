$91.93-0.2798.41-0.03

РБК: Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Стала известна возможная дата прямой линии с Путиным
© РИА Новости

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией.

Мероприятия состоятся в преддверии выборов президента, запланированных на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.

Путин рассказал о цели Запада в отношении России

В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала спецоперации на Украине. В 2022 году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.