Захарова ответила на обвинения о связи пранка над Мелони с Кремлем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти России не связаны со звонком российских пранкеров премьеру Италии Джордже Мелони. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с Мелони от лица президента комиссии Африканского союза. В беседе с ними итальянский премьер заявила, что наступление Украины «идет не так, как ожидалось», в отношении конфликта «есть большая усталость со всех сторон» и «приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход».

После этого Мелони раскритиковали итальянские оппозиционеры. Депутат итальянского парламента Энрико Борги подчеркнул, что Италия — страна G7, поэтому «такие вещи не могут и не должны происходить».

Итальянский сенатор, экс-премьер Маттео Ренци назвал удавшийся пранк «позором и для Мелони, и для Италии», из-за которого «вся республика выставляется в плохом свете».

Захарова призвала не распространять ложь о том, что пранкеры действовали по заказу российских властей. Она подчеркнула, что пранк — это не российские «находки и разработки».