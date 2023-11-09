Ушедший в отставку в октябре российский губернатор стал сенатором

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назначен сенатором от региона. Соответствующее постановление подписал действующий глава региона Георгий Филимонов, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с досрочным прекращением полномочий сенатора Российской Федерации Даниловой Ольги Михайловны — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области, постановляю: наделить полномочиями сенатора — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича», — говорится в документе.

Уточняется, что кресло сенатора Кувшинников официально получил с 9 ноября.

Кувшинников ушел в отставку 31 октября по собственному желанию, он руководил Вологодской областью 12 лет. Президент России Владимир Путин назначил на его место Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.