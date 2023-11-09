«Месяц в блокаде»: Захарова сообщила количество детей в списках на эвакуацию из Газы

В списках на эвакуацию граждан из Газы числится около 300 детей. Об этом в четверг, 9 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Она также отметила, что дети уже около месяца находятся в блокаде.

— В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан России, — сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению посла Израиля, на согласование списка россиян для эвакуации из сектора Газа может понадобиться до двух недель. Москва шокирована этими словами, поскольку считает, что подобная логика недопустима, сообщила Захарова в четверг, 9 ноября. К российским представителям обращались по вопросам эвакуации граждане и других стран, включая государства СНГ. Соответствующие списки Москва направила всем, кто занимается этим вопросом.