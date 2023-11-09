Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

9 ноября автор более 400 песен, уроженка Сталинграда, отмечает 94-й день рождения.

Глава государства подчеркнул, что творчество композитора пользуется поистине всенародной любовью, «пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло». Путин пожелал Пахмутовой доброго здоровья и бодрости духа.

Пахмутова — автор таких известных песен, как «Беловежская пуща», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Нежность», и многих других.