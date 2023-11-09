"Известия": Минфин не поддержал проект закона о запрете продажи алкоголя в домах

По информации газеты "Известия", Минфин РФ подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В поддержку этого проекта высказались Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, как сообщается в документе. В июле депутаты фракции "Новые люди" внесли законопроект в Государственную думу РФ, предлагая запретить продажу алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов по решению общего собрания собственников. Согласно данным издания, Минфин уже направил проект отзыва в правительство.

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Представители ведомства считают, что такой законопроект создаст преграды для предпринимателей, а собрания жильцов, получившие право принимать такие решения, могут злоупотреблять ими. В Минфине подчеркнули, что регионы могут защищать общественный порядок в соответствии с законом "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ". Авторы законопроекта ссылались на жалобы жильцов о наличии "наливайк" и шумных баров, где даже в будние дни продолжается гулянка до утра.