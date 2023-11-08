Мирошник обвинил Киев в убийстве депутата Филипоненко по политическим мотивам

"Это терроризм чистой воды, убийство гражданского человека, который по политическим мотивам не устраивал киевский преступный режим. Такой у них (властей Украины - прим. ТАСС) способ устранения неугодных. И демонстрация своего страха и природной трусости. В убийстве гражданского нет ни воинской доблести, ни офицерской чести", - сказал Мирошник. Он отметил, что причастные к совершению этого преступления понесут ответственность.