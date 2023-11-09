Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам ОВД. Звание генерал-майора полиции получил 21 сотрудник. Кроме того, генерал-майором внутренней службы и генерал-майором юстиции стали по одному человеку.

Как уточняется в указе, звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему армии РФ, генерал-лейтенанта — троим, а генерал-майора — 11 российским военным.