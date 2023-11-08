В Госдуме обвинили США в нарушении «святого принципа капитализма»

Это не просто какое-то наказание для России, или санкции. Вы помните, что до 2014-го у нас была поправка Джексона-Веника, которая не отменялась США, а потом Трамп начал санкционную войну. И посмотрите, к чему мы пришли? Все себе на ноги наступили, все кувыркаемся: Европа и США. Только потому, что США захотели обложить санкциями Россию, — рассказал Арефьев.