Захарова назвала бескультурием невыдачу Францией виз делегации РФ на сессию ЮНЕСКО

"Подпадают разные категории дипломатов, те, которые занимаются коммуникацией, информацией, свободой слова, безопасностью журналистов, это тоже все повестка ЮНЕСКО. Подпадают под это те, кто занимается вопросами сохранения культурного наследия, образования. <...> Каким-то категориям, каким-то представителям в принципе не выдают [визы], причем не потому, что они в каких-то черных списках, под санкциями, просто не выдают без объяснения причин. Кому-то, например, Татьяне Довгаленко - она ответственный секретарь комиссии - дали в такие временные параметры, когда успеть нельзя", - добавила дипломат.