Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин заявил, что энергетические компании России и Казахстана намерены наращивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщает РИА Новости.

С российской стороны речь идет о «Газпроме», «Роснефти», «Лукойле», «Татнефти». Они, по словам главы государства, вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество.

Также, по словам Путина, у РФ и Казахстана открываются широкие перспективы сотрудничества в газовой отрасли. Это объясняется, в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, сказал он.