В Госдуме раскрыли политический смысл новой ветки из Крыма в Ростов

Любые железнодорожные пути, автомобильные дороги, морские и воздушные перевозки — это не только рабочие места, но и дополнительные связи, совместные проекты, торговля, то, чем живет любое государство. Новые регионы нужно как можно быстрее интегрировать в нашу экономическую модель. Этот шаг, конечно же, оправдан и ожидаем. Учитывая, что там сейчас непростая военная обстановка, люди должны видеть, что за ними Россия, и рядом Россия, — заключил Бальбек.