Путин назначил главу МВД Чечни

Указом президента России Владимира Путина министром внутренних дел по Чеченской Республике назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Кроме того, полковника полиции Вадима Серебрянникова назначили начальником УМВД России по Оренбургской области. Представил новых начальников двух территориальных органов МВД министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

С 2021 года Ирасханов занимал должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальника полиции. А Серебрянников с августа 2023 года исполнял обязанности начальника УМВД России по Оренбургской области.