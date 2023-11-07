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Путин назначил главу МВД Чечни

Указом президента России Владимира Путина министром внутренних дел по Чеченской Республике назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Путин назначил главу МВД Чечни
© lenta.ru

Кроме того, полковника полиции Вадима Серебрянникова назначили начальником УМВД России по Оренбургской области. Представил новых начальников двух территориальных органов МВД министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

С 2021 года Ирасханов занимал должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальника полиции. А Серебрянников с августа 2023 года исполнял обязанности начальника УМВД России по Оренбургской области.

Ранее стало известно, что Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск.

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