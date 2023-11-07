Путин назначил главу МВД Чечни

Указом президента России Владимира Путина министром внутренних дел по Чеченской Республике назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов. Lenta.ru
Кроме того, полковника полиции Вадима Серебрянникова назначили начальником УМВД России по Оренбургской области. RT на русском
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о назначении Ирасханова 2 ноября. «С большим удовольствием поздравил генерал-майора полиции Аслана Ирасханова с назначением на пост министра внутренних дел», — писал чиновник в своем Telegram-канале, однако позже этот пост был удален из аккаунта. Газета.Ru