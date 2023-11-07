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Захарова высказалась о заявлении Израиля о применении ядерного оружия

МИД РФ озабочен словами отстраненного министра по делам наследия Израиля Амихайя Элияху о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова высказалась о заявлении Израиля о применении ядерного оружия
© ТАСС

Напомним, что 5 ноября израильский министр заявил, что одним из вариантов завершения войны с ХАМАС для Тель-Авива может стать сброс ядерной бомбы на сектор Газа.

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Захарова подчеркнула, что эти слова вызвали огромное количества вопросов. Один из них — есть ли у Израиля ядерное оружие. Кроме того, она задалась вопросом об отсутствии реакции со стороны МАГАТЭ и других международных организаций.

Отметим, что после этого заявления Элиаяху отстранили от должности. Соответствующее решение принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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