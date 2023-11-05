Песков рассказал детали совещания у Путина по Дагестану

Совещание у президента России Владимира Путина после событий в Дагестане было продолжительным и содержательным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам представителя Кремля, совещание продолжалось достаточно долго.

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"Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Говоря о том, что было на повестке обсуждения, Песков пояснил: "Конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем".

"Поэтому это был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении", - подчеркнул пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, выступали ли участники совещания с какими-либо инициативами, Песков отметил: "Совещание - оно на то и совещание, чтобы на нем происходил обмен мнениями. И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями".