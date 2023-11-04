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В США заявили об очень удачном для Путина октябре

Октябрь выдался очень удачным для президента России Владимира Путина. Об этом заявила американская газета The Washington Post.

В США заявили об очень удачном для Путина октябре
© РИА Новости

Издание отметило, что одной из наиболее заметных черт российского лидера является «острое чутье хищника на слабые места своих врагов».

«Он редко упускает что-то из виду, и в октябре ему было на что обратить внимание», — говорится в материале.

В частности, в Словакии к власти пришел пророссийский политик Роберт Фицо. Помимо этого, внимание Запада от Украины отвлекает конфликт Израиля и ХАМАС, который начался 7 октября. Кроме того, поддержка Киева Вашингтоном начала ослабевать, пишет газета.

Более того, действия Израиля в секторе Газа сыграли на руку Путину и могут быть использованы им против Запада на глобальном Юге, считает WP.

«Почему Запад был возмущен кровавой бойней на Украине, но безразличен к ней в Газе?» — приводит аргумент издание.

Ранее экс-судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а Россия заняла новые территории и стала только сильнее.

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