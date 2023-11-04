В США заявили об очень удачном для Путина октябре

Октябрь выдался очень удачным для президента России Владимира Путина. Об этом заявила американская газета The Washington Post.

Издание отметило, что одной из наиболее заметных черт российского лидера является «острое чутье хищника на слабые места своих врагов».

«Он редко упускает что-то из виду, и в октябре ему было на что обратить внимание», — говорится в материале.

В частности, в Словакии к власти пришел пророссийский политик Роберт Фицо. Помимо этого, внимание Запада от Украины отвлекает конфликт Израиля и ХАМАС, который начался 7 октября. Кроме того, поддержка Киева Вашингтоном начала ослабевать, пишет газета.

Более того, действия Израиля в секторе Газа сыграли на руку Путину и могут быть использованы им против Запада на глобальном Юге, считает WP.

«Почему Запад был возмущен кровавой бойней на Украине, но безразличен к ней в Газе?» — приводит аргумент издание.