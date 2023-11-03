Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале прокомментировала задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова.

Она заявила, что блогер является «самым крупным инфомошенником в нашей стране наравне с Еленой Блиновской».

Также Мизулина отметила, что задержания Шабутдинова «ждали с апреля этого года».

Кроме того, по ее словам, большое количество граждан обращались в организацию, так как считали себя пострадавшими от его мошеннических действий.

Telegram-каналу Shot удалось связаться с Екатериной Мизулиной для уточнения деталей. Она заявила, что Аяза Шабутдинова загубила «патологическая жадность», а на очереди в проверке и задержании другие крупные блогеры, в частности Гусейн Гасанов и Михаил Литвин.

Главу Лиги безопасного интернета удивило, что при колоссальных оборотах денег инфобизнесмен не уплачивал налоги и не собрал команду бухгалтеров и финансистов, «чтобы все было чисто и прозрачно».